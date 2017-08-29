紙錢是否集中燒　學甲慈濟宮讓信眾投票決定

學甲慈濟宮以問卷向信眾調查，是否同意在清明、中元法會時將紙錢統一送焚化爐處理，目前回函有近6成不同意，因此在附設的靈骨塔辦理秋祭時，將採兩者並行的方式，並現場再調查意願。（莊曜聰攝）

台南市學甲慈濟宮將於農曆7月15日，在附設的竹篙山靈骨寶塔舉辦秋祭，由於市府推動紙錢集中焚燒，廟方日前發函信眾，並以問卷形式，調查信眾是否同意在大型節慶、清明、中元法會時將紙錢統一送焚化爐處理，目前有近6成回函表達反對，廟方表示，為配合市府的減碳城市政策，會設立專區統一處理，但仍會在臨時金爐現場焚燒紙錢，以尊重民眾意願。

學甲慈濟宮附設竹篙山靈骨寶塔共計有12000個塔位，使用率約6成，日前發函通知信眾秋祭祭典法會儀式時間，函內針對配合台南市政府「亮麗晴空-懸浮微粒削減管制計畫」實現環保低碳城市願景，詢問信眾是否同意廟方在重大節慶時，將紙錢統一送至焚化爐集中燃燒，並進而執行封爐作業，目前共收到約500封回函。

學甲慈濟宮董事長王文宗表示，根據回函統計，有近6成的民眾不同意配合台南市政府計畫，另外在廟方的臉書專頁上，也同步進行調查，留言則一面倒反對送到焚化爐處理，也不希望廟方封爐，王文宗說，為尊重民意，從善如流，今年中元普渡將不封爐，但現場也會設置紙錢集中燒專區，讓部分同意的民眾擺放紙錢，廟方會統一處理。

王文宗說，靈骨寶塔旁原本就設置有兩座大型的臨時金爐，使用頻率不高，僅在清明、中元法會等節慶儀典時會用到，近年環保局都會派遣空氣檢測車在旁監測空汙情形，並沒有違規遭開罰的狀況，今年遇到「減香封爐」爭議，才順便調查信眾意見，結果跟廟方預估的差不多，秋祭當天會再調查一次，搜集更多意見做為廟方日後執行的重要依據，也希望政府能更重視民間信仰。

(中時)