韻律體操 中華隊團隊單項3球2繩銀牌
中華台北在世大運又奪一銀。韻律體操團隊單項3球2繩選手全力以赴力克其他強隊，拿下銀牌。教練中田真美表示，表現上雖然有小失誤有遺憾，但動作都完成達到，已是難能可貴。隊長古妮臻則說，這次團隊匆促且首次成軍，拿到銀牌有點意外，至於未來則要視台灣還支持不支持這個項目。
中華隊3球2繩以15.6的高分，較金牌的俄羅斯17.450略有差距，中田真美說，表現上是有可惜和遺憾之處，也是日後要修正改進的。不過動作雖有失誤，仍然完成，這是第一次組隊，畢竟讓世界看到台灣在這裡，她希望日後能得到支持，繼續持續這個項目，為台灣爭取更好的比賽成績。
古妮臻賽後立即冰敷腳踝，一跛一跛走向與隊員和教練擁抱。來自國訓中心的運動心理師陳美綺也和大家抱成一團，她說，大家走來一路風風雨雨，現在進入狀況，表現可圈可點。
中華隊得知拿下銀牌後，有選手離場時已在偷偷拭淚。中田真美說，這次得到來自國訓中心、大專體總一路以來的支持和鼓勵。她對台灣選手在這個項目的未來發展，深具信心。
(中時)
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