馬頭山事業廢棄物環評大會 主席裁示擇期再開會

馬頭山事業廢棄物掩埋場環境影響評估大會29日在高雄市環保局舉行，近50個環團數百民眾聚集抗議，疾呼全案退回。正反兩方意見陳述近2小時後，擔任主席的副市長許銘春裁示，24名委員提問時間會太久，因而擇期再開會，延續未完的會議。

大會讓正反兩方充分發言，登記發言人數多達32人，每人發言3分鐘後，已近晚間6時，但24名委員的提問程序尚未開始。許銘春認為每位委員都要提問，會議勢必再延長，於是裁示擇期開會，讓此案能有更充分的討論。

(中時)