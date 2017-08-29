赤山表演藝術坊《嬉遊．西遊》 新營開演
台南六甲赤山表演藝術坊利用1年的時間，結合舞蹈、扯鈴、戲劇、非洲鼓與科技動畫，去年推出扯鈴舞劇《嬉遊．西遊》，成功獲得國內外觀眾注目，今年回到台灣展開巡演，下個月2日、3日將在新營文化中心演藝廳登場，歡迎民眾踴躍參加。
赤山表演藝術坊負責人林奇姿表示，《嬉遊．西遊》是結合傳統技藝與現代科技的舞碼，今年曾受邀代表台灣到澳洲參加藝術節表演，也讓許多國外的觀眾驚呼連連，獲得觀眾好評。林奇姿認為，在國際舞台演出後，也應該回到故鄉，表演給台灣人欣賞。
《嬉遊．西遊》改編自經典小說西遊記，融入舞蹈、扯鈴、戲劇、科技動畫等元素，其中，孫悟空一行人到火焰山的戲碼，利用動畫搭配舞蹈，讓火燒火焰山效果逼真，不過，原本是要用芭蕉扇滅火，《嬉遊．西遊》卻是打電話叫119，請來可愛的小小消防員撲滅，相當逗趣。
來自南台灣唯一結合扯鈴技藝的赤山表演藝術坊，由林奇姿一手創立，保留傳統文化並融入創新概念，雖成立短短5年，已是國內外各大藝術節常客，今年展開「飛躍赤山、北中南公益巡演」活動，9月2、3日在台南新營文化中心演藝廳舉辦售票演出。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。