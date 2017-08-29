赤山表演藝術坊《嬉遊．西遊》　新營開演

六甲赤山表演藝術坊《嬉遊．西遊》劇碼受到國內外觀眾青睞，其中，孫悟空一行人到火燄山無法前行時，竟打119找來可愛的小小消防員幫忙滅火，讓觀眾印象深刻。（萬于甄攝）

《嬉遊‧西遊》是結合舞蹈、扯鈴、戲劇、科技特效等元素的舞碼，六甲赤山表演藝術坊耗時1年創作，受到許多觀眾喜愛。（萬于甄攝）

六甲赤山表演藝術坊9月2、3日在新營文化中心演藝廳舉辦《嬉遊．西遊》售票演出，歡迎有興趣的民眾踴躍購票觀賞。（萬于甄攝）

台南六甲赤山表演藝術坊利用1年的時間，結合舞蹈、扯鈴、戲劇、非洲鼓與科技動畫，去年推出扯鈴舞劇《嬉遊．西遊》，成功獲得國內外觀眾注目，今年回到台灣展開巡演，下個月2日、3日將在新營文化中心演藝廳登場，歡迎民眾踴躍參加。

赤山表演藝術坊負責人林奇姿表示，《嬉遊．西遊》是結合傳統技藝與現代科技的舞碼，今年曾受邀代表台灣到澳洲參加藝術節表演，也讓許多國外的觀眾驚呼連連，獲得觀眾好評。林奇姿認為，在國際舞台演出後，也應該回到故鄉，表演給台灣人欣賞。

《嬉遊．西遊》改編自經典小說西遊記，融入舞蹈、扯鈴、戲劇、科技動畫等元素，其中，孫悟空一行人到火焰山的戲碼，利用動畫搭配舞蹈，讓火燒火焰山效果逼真，不過，原本是要用芭蕉扇滅火，《嬉遊．西遊》卻是打電話叫119，請來可愛的小小消防員撲滅，相當逗趣。

來自南台灣唯一結合扯鈴技藝的赤山表演藝術坊，由林奇姿一手創立，保留傳統文化並融入創新概念，雖成立短短5年，已是國內外各大藝術節常客，今年展開「飛躍赤山、北中南公益巡演」活動，9月2、3日在台南新營文化中心演藝廳舉辦售票演出。

(中時)