揪甘心！龍潭警擔任日女足隨車人員 獲贈簽名球衣
龍潭警分局員警楊勝吉、梁順安、張貴淵在世大運期間，負責維護日本女子足球隊的安全。其中張貴淵擔任隨車人員，選手們搭車期間喜愛張貴淵的親切，28日最後1場賽事前，還特別致贈全隊選手簽名球衣，讓張貴淵相當感動。
張貴淵在世大運期間，擔任巴士的隨車人員，他說，因為很少接觸日本人，擔心無法溝通。還特別下載手機翻譯軟體，第1天透過軟體向日本選手們自我介紹，並表示有遇到困難都可以找他。他才一講完，日本選手們就開心鼓掌，覺得台灣警察相當親切。
日本女足一路晉級，28日打到與巴西隊的金牌決戰時，張貴淵護送選手們走出選手村，突然選手們大喊「Police！」、「Police！」，張貴淵起初以為選手們有事情需要協助，沒想到選手竟然拿出全隊簽名球衣和日本帶來的鑰匙圈等小禮物，並要求和張貴淵合照，讓張貴淵受寵若驚。日本選手們也熱情邀約張貴淵到日本旅遊，並表示願意擔任嚮導。張貴淵說，只是做好本分，沒想到日本選手如此熱情，讓他相當感動。
(中時)
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