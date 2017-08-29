揪甘心！龍潭警擔任日女足隨車人員 獲贈簽名球衣

龍潭警分局警員張貴淵在世大運期間負責日本女子足球隊隨車安全維護，28日足球隊贈送簽名球衣，感謝這幾天的幫忙。（賴佑維翻攝）

龍潭警分局員警楊勝吉、梁順安、張貴淵在世大運期間，負責維護日本女子足球隊的安全。其中張貴淵擔任隨車人員，選手們搭車期間喜愛張貴淵的親切，28日最後1場賽事前，還特別致贈全隊選手簽名球衣，讓張貴淵相當感動。

張貴淵在世大運期間，擔任巴士的隨車人員，他說，因為很少接觸日本人，擔心無法溝通。還特別下載手機翻譯軟體，第1天透過軟體向日本選手們自我介紹，並表示有遇到困難都可以找他。他才一講完，日本選手們就開心鼓掌，覺得台灣警察相當親切。

日本女足一路晉級，28日打到與巴西隊的金牌決戰時，張貴淵護送選手們走出選手村，突然選手們大喊「Police！」、「Police！」，張貴淵起初以為選手們有事情需要協助，沒想到選手竟然拿出全隊簽名球衣和日本帶來的鑰匙圈等小禮物，並要求和張貴淵合照，讓張貴淵受寵若驚。日本選手們也熱情邀約張貴淵到日本旅遊，並表示願意擔任嚮導。張貴淵說，只是做好本分，沒想到日本選手如此熱情，讓他相當感動。

(中時)