古寧頭戰役硝煙散　路祭撫慰兩岸英靈

金門古寧村民今天下午在路口、海口「路祭」國共陣亡英靈。（李金生攝）

金門古寧頭戰場硝煙散盡，已蛻變成重要觀光景點。（李金生攝）

古寧村民用雙輪車載送祭品，在路口、海口會合祭拜。（李金生攝）

也有村民用扁擔挑著菜餚、果品、飲料和金紙來到。（李金生攝）

古寧村民虔敬上香，「路祭」成為地方特色民俗。（李金生攝）

古寧村民敬備的豐盛菜餚之一。（李金生攝）

古寧村民敬備的豐盛菜餚之二。（李金生攝）

古寧村長李朝金指出，「路祭」起源於民國50幾年，至今已成為地方重要習俗。（李金生攝）

村民虔敬焚燒金紙，祝願兩岸永久和平。（李金生攝）

1949年金門「古寧頭戰役」硝煙散盡，但斷垣殘壁仍烙印著歷史傷痕。走過烽火歲月的當地居民在每年農曆7月8日都以虔敬心情，齊備豐盛菜餚席地「路祭」國共陣亡官兵，撫慰長眠地下的兩岸英靈，成為地方特色祭祀民俗。

今天下午4時30分，古寧頭南山、北山和林厝3村居民，陸續用扁擔肩挑或車載菜餚、果品、飲料和金紙，在境內鎮東宮、鎮西宮及威靈宮路口及南山、北山和林厝出海口等地會合祭拜，四周繚繞瀰漫的香煙，承載村民永難磨滅的烽火記憶，也在鄉親父老誠敬祈禱中，傳達祝願兩岸和平的心聲。

古寧村長李朝金指出，「古寧頭戰役」結束後，屢有兩岸陣亡官兵顯靈的傳聞，當地境主神明關帝爺乩示各家戶敬備飯菜，統一在農曆7月8日普度，並採用席地祭拜方式，悼念長眠地下的國共英靈，成為地方的特色習俗。

鄉親供奉的菜餚十分豐盛，有些家戶特地向餐廳訂席「辦桌」，還不忘到菜市場買來最近暢銷的大陸香辣花生，讓國共「好兄弟」也能品嘗對岸好口味。

這場確立兩岸分治，典型的登陸殲滅戰，發生在1949年10月25日，國共激戰3天至27日結束。根據我方的記載，共軍有9000餘人登陸，其中5175人陣亡，3873人被俘；國軍2437人陣亡，3700人受傷。

(中時)