古寧頭戰役硝煙散 路祭撫慰兩岸英靈

中時
中國時報記者／
古寧頭戰役硝煙散　路祭撫慰兩岸英靈
金門古寧村民今天下午在路口、海口「路祭」國共陣亡英靈。（李金生攝）
古寧頭戰役硝煙散　路祭撫慰兩岸英靈
金門古寧頭戰場硝煙散盡，已蛻變成重要觀光景點。（李金生攝）
古寧頭戰役硝煙散　路祭撫慰兩岸英靈
古寧村民用雙輪車載送祭品，在路口、海口會合祭拜。（李金生攝）
古寧頭戰役硝煙散　路祭撫慰兩岸英靈
也有村民用扁擔挑著菜餚、果品、飲料和金紙來到。（李金生攝）
古寧頭戰役硝煙散　路祭撫慰兩岸英靈
古寧村民虔敬上香，「路祭」成為地方特色民俗。（李金生攝）
古寧頭戰役硝煙散　路祭撫慰兩岸英靈
古寧村民敬備的豐盛菜餚之一。（李金生攝）
古寧頭戰役硝煙散　路祭撫慰兩岸英靈
古寧村民敬備的豐盛菜餚之二。（李金生攝）
古寧頭戰役硝煙散　路祭撫慰兩岸英靈
古寧村長李朝金指出，「路祭」起源於民國50幾年，至今已成為地方重要習俗。（李金生攝）
古寧頭戰役硝煙散　路祭撫慰兩岸英靈
村民虔敬焚燒金紙，祝願兩岸永久和平。（李金生攝）

1949年金門「古寧頭戰役」硝煙散盡，但斷垣殘壁仍烙印著歷史傷痕。走過烽火歲月的當地居民在每年農曆7月8日都以虔敬心情，齊備豐盛菜餚席地「路祭」國共陣亡官兵，撫慰長眠地下的兩岸英靈，成為地方特色祭祀民俗。

今天下午4時30分，古寧頭南山、北山和林厝3村居民，陸續用扁擔肩挑或車載菜餚、果品、飲料和金紙，在境內鎮東宮、鎮西宮及威靈宮路口及南山、北山和林厝出海口等地會合祭拜，四周繚繞瀰漫的香煙，承載村民永難磨滅的烽火記憶，也在鄉親父老誠敬祈禱中，傳達祝願兩岸和平的心聲。

古寧村長李朝金指出，「古寧頭戰役」結束後，屢有兩岸陣亡官兵顯靈的傳聞，當地境主神明關帝爺乩示各家戶敬備飯菜，統一在農曆7月8日普度，並採用席地祭拜方式，悼念長眠地下的國共英靈，成為地方的特色習俗。

鄉親供奉的菜餚十分豐盛，有些家戶特地向餐廳訂席「辦桌」，還不忘到菜市場買來最近暢銷的大陸香辣花生，讓國共「好兄弟」也能品嘗對岸好口味。

這場確立兩岸分治，典型的登陸殲滅戰，發生在1949年10月25日，國共激戰3天至27日結束。根據我方的記載，共軍有9000餘人登陸，其中5175人陣亡，3873人被俘；國軍2437人陣亡，3700人受傷。

(中時)

關鍵字：兩岸古寧頭英靈菜餚戰役
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