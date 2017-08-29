古寧頭戰役硝煙散 路祭撫慰兩岸英靈
1949年金門「古寧頭戰役」硝煙散盡，但斷垣殘壁仍烙印著歷史傷痕。走過烽火歲月的當地居民在每年農曆7月8日都以虔敬心情，齊備豐盛菜餚席地「路祭」國共陣亡官兵，撫慰長眠地下的兩岸英靈，成為地方特色祭祀民俗。
今天下午4時30分，古寧頭南山、北山和林厝3村居民，陸續用扁擔肩挑或車載菜餚、果品、飲料和金紙，在境內鎮東宮、鎮西宮及威靈宮路口及南山、北山和林厝出海口等地會合祭拜，四周繚繞瀰漫的香煙，承載村民永難磨滅的烽火記憶，也在鄉親父老誠敬祈禱中，傳達祝願兩岸和平的心聲。
古寧村長李朝金指出，「古寧頭戰役」結束後，屢有兩岸陣亡官兵顯靈的傳聞，當地境主神明關帝爺乩示各家戶敬備飯菜，統一在農曆7月8日普度，並採用席地祭拜方式，悼念長眠地下的國共英靈，成為地方的特色習俗。
鄉親供奉的菜餚十分豐盛，有些家戶特地向餐廳訂席「辦桌」，還不忘到菜市場買來最近暢銷的大陸香辣花生，讓國共「好兄弟」也能品嘗對岸好口味。
這場確立兩岸分治，典型的登陸殲滅戰，發生在1949年10月25日，國共激戰3天至27日結束。根據我方的記載，共軍有9000餘人登陸，其中5175人陣亡，3873人被俘；國軍2437人陣亡，3700人受傷。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。