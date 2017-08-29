世大運》心疼! 張凱貞缺席頒獎典禮 在醫院吊點滴

張凱貞因稍早在醫院吊點滴，缺席女單銅牌、女團金牌頒獎典禮。(截自張凱貞臉書)

為我國拿下網球女單銅牌，張凱貞29日女單、女團頒獎典禮都未現身，原來她因為身體狀況欠佳，返家後再度進醫院吊點滴，她也在臉書po上照片，解釋未能出席原因，令不少粉絲心疼。

張凱貞賽事期間就出現腹瀉情況，無緣挑戰女單連霸，不過仍為我國女單進帳一面銅牌，讓我國女團能拿下金牌。原定29日要在頒獎典禮現身領獎，卻因為吊點滴無法出席。

張凱貞也在臉書寫道，「請原諒我無法站上頒獎台，我是真的撐不下去了。」PO文一出也讓不少球迷心疼，期望她身體早日康復。

(中時電子報)