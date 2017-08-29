世大運》心疼! 張凱貞缺席頒獎典禮 在醫院吊點滴
為我國拿下網球女單銅牌，張凱貞29日女單、女團頒獎典禮都未現身，原來她因為身體狀況欠佳，返家後再度進醫院吊點滴，她也在臉書po上照片，解釋未能出席原因，令不少粉絲心疼。
張凱貞賽事期間就出現腹瀉情況，無緣挑戰女單連霸，不過仍為我國女單進帳一面銅牌，讓我國女團能拿下金牌。原定29日要在頒獎典禮現身領獎，卻因為吊點滴無法出席。
張凱貞也在臉書寫道，「請原諒我無法站上頒獎台，我是真的撐不下去了。」PO文一出也讓不少球迷心疼，期望她身體早日康復。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。