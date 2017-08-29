世大運》韻律體操單項3球2繩奪銀
世大運韻律體操29日進行單項決賽，中華隊選手在3球2繩決賽以15.600分獲得銀牌，俄羅斯隊憑藉超高難度以及完美動作獲得17.450分輕鬆摘金，烏克蘭則以0.050分不敵中華隊只得到銅牌。
中華隊28日在團隊全能項目拿下銀牌，第一次成軍參賽就有出色的奪牌成績，29日雖然在環、球、帶、棒項目沒能取得決賽資格，但在五環項目中華隊獲得15.900分名列第四。
比賽來到拿手的3球2繩項目，中華隊5位選手在輕快的音樂中翩翩起舞，手中的球與繩子的選手的手中輕盈轉動，整套動作被裁判評為9.100分，8隊參賽隊伍中僅次於俄羅斯的9.700分，最終實施下來得到6.500分，總分15.600分。
俄羅斯隊不但難度高，整體得分也有7.800分，總分17.450分，輕鬆寫意的就將金牌拿到手中；賽前奪金呼聲頗高的烏克蘭，動作難度8.900分，比中華隊少了0.200分，動作得分6.650分，比中華隊多了0.150分，中華隊驚險獲銀，烏克蘭隊在錯愕中得銅。
(中時電子報)
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