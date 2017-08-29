世大運》王齊麟／李佳馨逆轉勝 中華第23金落袋

中華羽球隊李佳馨（後）、王齊麟（前）在混雙擊敗馬來西亞選手，奪得中華隊第23金。中央社記者吳家昇攝 106年8月29日

中華羽球隊今晚在臺北世大運個人賽挑戰4金，率先上陣的王齊麟／李佳馨首局雖被馬來西亞組合阿尤布／吳玥青壓著打，但次局起開始穩健反攻，終以12比21、21比16、21比14逆轉勝出，也替中華代表團贏得本屆第23金。

中華隊混雙、男雙、女單各1組人馬在4強落敗，獲得3銅，加上此前的混合團體賽金牌與個人賽混雙金牌，目前羽球在臺北世大運的成績為2金1銀3銅。

混雙奪金之後，「世界球后」戴資穎將在女單金牌戰對決南韓李張美，希望替中華隊代表團追加第24金，接著「網球王子」王子維將繼混團金牌戰後，於男單決賽再戰日本好手西本拳太，許雅晴／吳玓蓉則要和泰國對手爭奪女雙金牌。

(中時電子報)