超商咖啡最好賺 公平會：毛利率高達50％
公平會今日公布2016年連鎖式便利商店市場發展概況，全台共有1萬0374家店便利商店據點，平均每家店服務人口數2269人，平均每人每年至連鎖便利商店的次數約為122次，菸品，飲料，便當、三明治及熱食居超商銷售前3名，平均毛利率超過2成，其中又以現煮咖啡平均毛利率最高，約5成左右。
公平會表示，2016年底連鎖便利商店包括統一超商、全家便利商店、萊爾富、來來超商及台糖蜜鄰等5家門市營業據點共計設立1萬0374家店，較2006年9029家店增加14.9％，近年來成長趨勢已趨於緩和，另2016年總店數較2015年底增加167家店，成長率為1.64％，以2016年底全台2354萬人來看，平均每家店服務人口數2269人，而每平方公里就有0.3家店。
公平會指出，觀察各縣市營業據點分布情形，以新北市2057家店(占19.83％)最多，其次依序為台北市1501家店(占14.47％)，桃園市1234店(占11.90％)，另6大直轄市合計門市數為7675店(占73.98％)，其分布情形與最近幾年相較差異不大，顯示都會區仍為各事業優先考量之設立地點。
公平會表示，在來客人數方面，2016年5家主要連鎖便利商店總來客數為28.8億人次，平均每人每年至連鎖便利商店的次數約為122次，消費金額方面，自100年以來，均呈逐年增加之趨勢，2016年平均每人每次至連鎖便利商店消費金額為76元，與2011年相較，增加將近10元，足見連鎖便利商店已成為消費者日常生活不可或缺的零售通路。
2016年5家主要連鎖便利商店銷售各類商品之種類，以一般食品類及影音書報類銷售項數最多，銷售金額方面，則以菸品，飲料，便當、三明治及熱食居銷售前3名，平均毛利率超過2成，其中又以現煮咖啡平均毛利率最高，約5成左右。
(中時)
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