清理小花蔓澤蘭 紅石林道888步道再現
林務局關山工作站與社區學童，29日一同到紅石林道的入口處往上清理小花蔓澤蘭，讓長期遭到小花蔓澤蘭肆虐的步道，更清爽易接近，學童們登上步道高點，還四處尋覓自己家在哪，歡笑聲不斷。
紅石林道的888步道，因為全長888公尺而得名，是許多民眾健走喜愛挑戰的路線，步道終點可以俯瞰關山鎮，視野遼闊，但因為長期遭小花蔓澤蘭覆蓋，讓民眾望之卻步。
林務局關山工作站主任莊瓊昌指出，每年9至10月是清除小花蔓澤蘭最佳的季節，透過學童的協助，讓步道重見天日，將來民眾也能更容易親近。
清理小花蔓澤蘭的學童們除了認識這種外來植物的生態外，對於888步道的美景也大感訝異，吃驚的說「原來這裡視野這麼好！」「可以看到我家！」一群人在歡笑中也完成清除小花蔓澤蘭的工作。
(中時)
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