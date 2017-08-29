羽球混雙 王齊麟、李佳馨奪金

世大運羽球金牌戰今晚開打，中華混雙搭檔王齊麟、李佳馨，出戰首次在公開賽組成混雙搭檔的馬來西亞阿尤(Azriyn Ayub)、吳玥青，雙方戰至第3局，中華隊以21比14搶金，為世大運中華羽球那下第2金，也寫下中華羽球混雙在歷屆世大運的最佳成績。

開賽首局王齊麟、李佳馨回擊失誤多，以12比21落敗，次局中華隊背水一戰，靠著王齊麟連續殺球帶動氣勢，隨即以21比16扳回一局，第3局中華隊趁勝追擊，以21比14逆轉勝摘金。

(中時)