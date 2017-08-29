花蓮》十年最艱困難工程 新自強隧道9月通車
花東鐵路電氣化全段最艱鉅的「新自強隧道」工程，歷經開挖2500多天開挖，克服「比雪隧還難」的惡劣沉泥層，預計將於9月21日通車，交通部長賀陳旦今天親入隧道視察，肯定最困難的工程已經完成，未來工程只會「越來越快」，逐步改善東部交通一票難求情形。
位於瑞穗鄉舞鶴、三民之間的「新自強隧道」工程，全長2667公尺，隧道工程因穿越舞鶴台地遭遇「比女性化妝品粉底還細」的沉泥地質，經常發生崩落坍方，堪稱「花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫」的改善工程最困難的路段。
交通部長賀陳旦今日南下花蓮視察隧道情形，肯定施工團隊改用「中導坑」工法搭配複合式灌漿開挖突破困境，以每月約6公尺前進，歷經7年多時間，終於在日前完工，9月將先行啟用西線軌道，預計明年6月前全部完成瑞穗至三民間9.25公里的雙軌化。
最難的工程已經完成了！賀陳旦說，花蓮至知本全長150.9公里，目前已完成40.85公里雙軌化，占全線27.1％，他強調，整個花東線最大的不確定因素都克服了，再來就是加快分段辦理環評及發包作業，局部路段將陸續通車，改善花東鐵路行車效率。
行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛建議，因應蘇花改通車後，車流將明顯增加，花蓮站到南華站間有十處平交道路口，路經市區主要道路，恐造成行車瓶頸，盼交通部能將共長3公里的相關路段進行鐵路高架化，納入後續改善路段考量。
賀陳旦表示，後續「花東鐵路全線雙軌化」為前瞻計畫的一部分，相關預算已經核定，目前展開綜合規劃與環評作業，預計7年半全線完工後，將可提升30％至50％運能，增加班次調度，連帶改善台鐵整體誤點情形，並徹底解決長久以來花東地區「一票難求」的現象。
(中時)
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