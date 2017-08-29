機警女童拒絕怪叔叔 警方速逮人

林嫌藉機搭訕卻誘拐女童。(警方提供)

一名6歲女童與哥哥在雲林縣斗南鎮他里霧繪本館看書，突然一名男子靠近女童說：「你跟我走，我給你100元」，女童機警拒絕後立即向館方人員告知並報案，警方把這位怪叔叔逮到送辦。

斗南派出所員警接獲報案後，立即積極展開調查，經調閱他里霧繪本館內之監視器畫面後鎖定一名林姓犯嫌，雖然林姓犯嫌居無定所、行蹤難以掌握，但在警方積極訪查下，仍迅速循線將林嫌帶回偵訊，林嫌雖矢口否認，惟女童指證歷歷、復有監視器畫面佐證，警方於訊後將本案函送雲林地方法院檢察署偵辦。

(中時)