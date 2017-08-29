工作太辛苦　7成上班族累卻不敢睡

專家提醒，民眾應遵循「規律吃」、「睡眠足」、「增好菌」等3步驟，來維持腸胃健康。（倪浩倫攝）

工作壓力大，竟讓已疲倦不堪的上班族「不讓自己睡」。根據一項國內最新調查，發現有高達近7成的上班族，儘管已經疲倦不堪，卻因各種原因，拖過12點才入睡，卻也讓身體健康亮紅燈，有超過8成的晚睡者腸胃出問題。醫師提醒，生理時鐘一亂，會讓腸道的菌種和菌相出狀況，影響體內代謝和腸胃功能，只是短期內若真的無法調整作息，則要更注意飲食選項。

千禧之愛健康基金會、鹿港基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師林成行進行「上班族晚睡強迫症候群與腸胃問題影響調查」，透過網路問卷調查1074名、25~59歲的上班族，卻驚見有69.3％上班族為「晚睡強迫症候群」，也就是就算很累、卻仍硬要「ㄍㄧㄥ」過午夜12點才睡覺，當中有87％自述有消化不良、胃食道逆流、腸躁症、便秘、痔瘡等腸胃問題。

只是晚睡除了影響隔日精神，為何也讓腸胃出狀況？林成行解釋，根據國外研究指出，透過動物實驗發現，當打亂小鼠的生活作息，會連帶使得腸道好菌混亂，長期下來累積在腸道內的物質會改變腸道菌群，進而改變腸道菌相平衡，可能導致後續的腸胃問題。他說，人類最理想的睡眠時間為「晚上11時到隔日7時」，但此次調查發現，只有2成上班族達標。

該調查分析「晚睡強迫症候群」，歸類出3大晚睡亂象類型，像是因為白天工作壓力太大，晚上必須靠玩樂紓壓才能入睡的「紓壓晚睡型」，還有儘管很累、甚至已躺在床上，卻因想到有工作未完成、心生壓力無法入睡的榨乾晚睡型」，第3種則是愈晚點子和創意愈多、讓自己夜間工作的「愉悅晚睡型」，且相較正常睡眠者，上述3類型的胃不適比例均高出10~23.5％。

千禧之愛健康基金會營養師陳郁涵表示，很多晚睡民眾，除了因此會吃消夜、讓腸胃在睡覺時間仍要辛苦工作，許多人更因此三餐不定時，讓腸胃隨時都在「戰戰兢兢待命」，久了將影響其運作功能。

陳郁涵說，民眾可遵循「撫胃健腸三步驟」來維持腸胃健康，除了定食定量的「規律吃」，也要「睡眠足」盡量在每晚11點前入睡、每天睡滿7小時；更要「增好菌」，像是多吃可補充腸道好菌、有助促進腸道蠕動的食物，像是有經國家健康食品認證的優酪乳，和含有高纖維質的蔬果。

林成行最後補充，迫於現實，要上班族短期內改變晚睡習慣，並不容易，但在改變之前、或正在努力調適的過程中，則可透過其他方面來顧身體，像是透過飲食來加強腸道好菌，避免腸道菌相的惡化，從日常生活中保健腸胃，降低未來腸胃出問題的機率。

(中時)