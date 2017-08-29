Facebook打假 分享假新聞不能打廣告

有鑒於過去一年內，美國大選及歐洲多國選舉期間，假新聞在社交媒體上瘋傳。社群媒體網站Facebook 28日宣布，分享假新聞的專頁將不能在臉書上打廣告，以避免它們點擊率增加並藉此賺錢。

Fb在聲明中指出：「如果專頁不斷分享假新聞，這些違規專頁將無法繼續在Fb上投放廣告」。Fb希望這項新規定有助於打擊假新聞，以及防止分享假新聞的專頁繼續靠點擊率賺錢。

今年稍早，Fb也加強了監測用戶的分享貼文：若個人用戶每日分享相同內容超過50次，此人分享的內容會遭Fb降級，原因是這類貼文往往包含不實訊息以及譁眾取寵的內容。

(中時)