立委爭取雲彰高鐵站周增停7班

立委劉建國力爭，雲彰高鐵站10月起再增停7班次。(許素惠攝)

在立委劉建國要爭取下，高鐵將自10月03日起調整現行車次運行模式，提早於5點50分自左營站發車，並增停雲林站、彰化站，俾利提供雲、彰地區旅客轉乘搭機出國更便利的服務，如此一來每周增加7班次，加上先前確定增加的3班，未來雲彰一周可增加10班次列車。

劉建國認為，此次增班，在雲彰地區居民未來在通勤工作上有相當大的幫助，對於出國民眾更是接軌新南向的重要調整，停靠雲彰後，民眾就可趕在上午10點30分前，約20班自桃園機場起飛，前往東南亞、東北亞國際航班之旅客接駁，透過此次增班，未來將更促進台灣與東南亞之間的商務交流。

(中時)