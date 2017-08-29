空拍機尬傳統車禍手繪圖 省時又精準

花蓮縣警察局與台灣科技大學研究團隊合作，首創研發以智慧空拍機處理車禍現場蒐證。（張祈攝）

交通部長賀陳旦（左）操控空拍機。（張祈攝）

空拍機測繪車禍現場圖成果。（張祈翻攝）

有鑒於車禍現場蒐證以人工測距輪進行定位，人工繪製車禍事故圖，費時又易引發鑑定爭議，花蓮縣警局與台灣科技大學合作，利用空拍機升空搭配特製軟體協助現場蒐證，今在交通部長賀陳旦見證下，進行傳統蒐證與空拍機蒐證PK，最後空拍機以4分鐘大勝人工蒐證10分鐘。

花蓮縣警局與台灣科技大學經歷近2年研究，利用空拍機協助現場蒐證，結合軟體自動測試，縮短事故處理時間，並增加準確性，花蓮將成為全台首度以空拍機做事故處理的縣市，交通部長賀陳旦今早至國立東華大學召開道安委員會，實際操控空拍機拍攝現場圖。

賀陳旦指出，無人機協助交通事故調查在學界及行政界雙管合作下，已具備相當的實戰經驗，與現場繪製所需時間相比，只需三分之之甚至二分之一的時間，降低交通事故引發的交通壅塞及二次車禍的隱憂，他也坦言，目前仍有不少需改進的地方，未來也將持續克服。

花蓮縣內去年各類型車禍共有1萬500件，經歷人工繪製及空拍機蒐證的警員唐祐宗指出，經過幾次測試，平均一次可以節省10到15分鐘的時間，便利性跟時效性都有很大的效應。他也指出，目前受限機型及規格，夜間使用仍有限，操控軟體的流程仰賴WIFI，多少會受到現場網路干擾，未來將持續握優化軟體並更新規格，提高穩定性。

(中時)