《台中好自然》影展摘金 版權贈中市
在休士頓國際影展摘金的兒童青少年節目《自然不自然-台中好自然》曾至台中取景，29日由新聞局長卓冠廷見證，將11所國小師生到台中各區自然景觀拍攝11集節目版權，致贈230餘所小學作為教育媒材，發揮自然「影」響力。
卓冠廷表示，獲市府新聞局影視輔導金補助的電視節目《自然不自然-台中好自然》，邀請在地學童擔任小小觀察家，認識生活周遭自然人文歷史，種下愛鄉愛土的環境意識，明年台中辦花博，希望小朋友都是花博小天使。
「補助對象不只有電影、電視劇等，更包括與科學、自然有關的節目在內」，卓冠廷說，與《自然不自然-台中好自然》合作，同時滿足三個願望，落實影視推廣外，也讓小朋友與國人擁有認識環境機會，讓更多人看見並體會不同教育方式。
這次合作拍攝的11集影片中，由台中市國小的小朋友擔任主持人，介紹在地人文自然景觀，其中，南屯特有「穿木屐躦鯪鯉」的文化，呈現未來主人翁對自然環境的期待。
製片人李明宗表示，《自然不自然》節目名稱特殊，每集也保留開放結局，引導小朋友思考未來生活世界的樣貌，共同討論環境議題，從小扎根環境教育可望為環境帶來不同的改變，是節目始終想要推廣的理念。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。