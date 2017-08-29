《台中好自然》影展摘金，版權贈中市

「自然不自然-台中好自然」編導李明宗（左三起）、教育局長彭富源、新聞局長卓冠廷及南屯國小學生，感受大自然的「影」響力。（盧金足攝）

在休士頓國際影展摘金的兒童青少年節目《自然不自然-台中好自然》曾至台中取景，29日由新聞局長卓冠廷見證，將11所國小師生到台中各區自然景觀拍攝11集節目版權，致贈230餘所小學作為教育媒材，發揮自然「影」響力。

卓冠廷表示，獲市府新聞局影視輔導金補助的電視節目《自然不自然-台中好自然》，邀請在地學童擔任小小觀察家，認識生活周遭自然人文歷史，種下愛鄉愛土的環境意識，明年台中辦花博，希望小朋友都是花博小天使。

「補助對象不只有電影、電視劇等，更包括與科學、自然有關的節目在內」，卓冠廷說，與《自然不自然-台中好自然》合作，同時滿足三個願望，落實影視推廣外，也讓小朋友與國人擁有認識環境機會，讓更多人看見並體會不同教育方式。

這次合作拍攝的11集影片中，由台中市國小的小朋友擔任主持人，介紹在地人文自然景觀，其中，南屯特有「穿木屐躦鯪鯉」的文化，呈現未來主人翁對自然環境的期待。

製片人李明宗表示，《自然不自然》節目名稱特殊，每集也保留開放結局，引導小朋友思考未來生活世界的樣貌，共同討論環境議題，從小扎根環境教育可望為環境帶來不同的改變，是節目始終想要推廣的理念。

(中時)