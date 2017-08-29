中市修歷史建築帝國糖廠 產業故事館明年底新生

中市歷史建築帝國製糖廠進行修復，將規劃為台中產業故事館，市長林佳龍（右6）參加開工儀式。（陳淑芬攝）

台中市歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」是日治時期帝國製糖株式會社台中營業所，台中市府以7千萬元經費展開修復，今天舉行開工儀式。市長林佳龍表示，進行原樣修復後，將規劃為「台中產業故事館」，預計明年底完工，為舊城再生增添新動力。

帝國製糖廠台中營業所位於東區泉源里樂業路及進德路口附近公園用地內，日治時期作為帝國製糖株式會社台中營業所，是全區僅存的日治時期建築，擁有80年歷史，市府於民國96年7月登錄為歷史建築。29日舉行修復開工儀式，邀請樂團舞蹈熱鬧演出，林佳龍及市議員邱素貞及江肇國等地方民代與會。

林佳龍致詞表示，帝國糖廠的修復是舊城新生指標性工程，台中市是因縱貫線鐵路通車而誕生城市，日治時代後火車站的「米糖經濟」，提供前火車站工商發展基礎。帝國糖廠就是保留下來重要的歷史建築，修復後將定位為台中產業故事館，預計在108年即可營運，以促參OT方式公開招商。

林佳龍說，台中產業故事館將呈現台中產業的發展歷程，包括東南區「黑手窟」及東區產業生活、台中糖廠與製糖產業、台中地區五金機械等產業的歷史與文獻。此外，並結合規劃生態湖，未來再串聯城中城再生計畫、綠空鐵道軸線計畫及綠川排水環境營造，將徹底改變舊城區。

台中市文化資產處長李智富表示，為發展及保存台中市產業文化及產業記憶，市府透過區段徵收規畫修復帝國糖廠及興建景觀公園，將透過文化資產修復活化再利用，打造東區新亮點。

(中時)