經驗加科學 台西漁民李宗燦養出冠軍文蛤
雲林縣台西鄉文蛤養殖業者李宗燦以30餘年經驗，加上科學化養殖管理，提升文蛤品質與育成率，此次參加雲林區漁會辦的文蛤比賽，以碩大肥美、安全新鮮的文蛤拿下冠軍，成為文蛤養殖新標竿。
李宗燦養殖蝦子、文蛤已有30餘年經驗，其養殖池為生態混養池，主要養殖文蛤、沙蝦、草蝦，另有虱目魚、黃錫鯛、金錢魚等工作魚，形成1個養殖生態，配合益生菌減少水質病源菌問題，因此完全不用藥劑。
他表示，早年都靠老一輩傳授養殖經驗，遇到文蛤大量死亡，就是翻土、換水，卻不知其科學原理，無法依情況應變，但面對愈來愈極端的氣候變化，必需要以科學理論加以管理，才能將風險減至最低。
李宗燦並研發文蛤「原生態吐沙法」，一般文蛤在烹煮前必需先吐沙，他利用養殖技巧，讓文蛤在養殖池內把沙土完全排出，消費者買回去後可以直接料理，省掉吐沙過程，方便又美味。
李宗燦指出，面對日益嚴苛的氣候，除了經驗，必需配合科學方法，才能養出碩大量多的文蛤，今年雲林文蛤大量暴斃，育成率僅1至2成，他的育成率達5成以上，就是最好的證明。
(中時)
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