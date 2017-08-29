中市帝國糖廠修復工程 重原工法採新舊並陳
帝國製糖廠台中營業所於民國24年興建，前身為日本帝國製糖株式會社的台中營業所，戰後作為台灣糖業公司台中辦公處，因受國際糖價及台灣產業結構轉型影響，在79年前後停產，逐年拆除房舍，目前存留的建物是全區僅存的日治時期建築。建築師謝文泰表示，將遵原工法及材料，朝向新舊並呈理念進行修復。
台中市文化資產處今天指出，帝國製糖廠建築本體的屋頂採四披水，左翼向後延伸城附屬房舍，建築構造為加強磚造，外牆立面以洗石子為牆基，可說是中部地區製糖產業史上重要建物，擁有工業發展及專賣制度史的歷史意涵，具文化資產保存及建築研究價值。
進行修復工程的建築師謝文泰指出，建物本身結構完整，具由傳統過渡到現代的進步思維，採二次戰後的水泥灌模瓦工法的屋瓦，反映出當年常見大量生產的需求；建築牆面則採灰綠色抓紋面磚，具防空襲的保護色；建物可見裝飾的抽象幾何圖形，展現俐落設計感，而古典窗的設計則呈現企業穩重之美。
謝文泰說，整體修復工程將以新舊並呈的理念進行，產業是有活力的，不能僅一味地尋找古早味。修復舊建築部分，將先由師傅進行試作，透過熟稔技術將朝向原工法及材料進行修復；新的規劃則是在建物左後方毀損處興建湖濱邊玻璃屋，並規劃有表演廣場，引進新的藝術表演及市集，並結合生態湖景觀，讓留下來的歷史，能夠持續往前走。
(中時)
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