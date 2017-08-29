新光三越瘋格子 秋季百大趨勢品牌入主

中時
中國時報記者／
新光三越瘋格子 秋季百大趨勢品牌入主
「時尚攝影教父」林炳存為《新光三越秋上市》操刀，資深造型師Monfi Li從ARTIFACTS選擇紅色皮衣，配上adidas紅色運動襪，為格紋搭出龐克風格。（新光三越提供）
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資深造型師Monfi Li巧搭格紋外套與配件像是褲襪和頭巾，以及ALDO白色側背包，營造街頭風格。（新光三越提供）
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林炳存拍攝的《新光三越秋上市》中，格紋男孩風表現中性帥氣。（新光三越提供）
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掃描QR Code可觀賞影片：一窺時尚造型師心中的「瘋格子的時尚」。（新光三越提供）（可搭在1旁邊）
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新光三越新進駐的美國NYX Professional Makeup以品項豐富、色彩飽和、便宜定價獲網友青睞。（新光三越提供）
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義大利VITA FEDE 9月1日在新光三越南西店開全台獨家店，設計師Cynthia Sakai從旅行找設計靈感。（新光三越提供）
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新光三越引進丹麥TROLLBEADS全台首櫃，可任意組合混搭出特色。（新光三越提供）
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美國CPFU機能性運動服街頭百搭，9月1日在新光三越信義A11開全台首櫃。（新光三越提供）
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沙拉專賣店Whats Green在內科人氣高，9月15日在新光三越信義A4開百貨獨家店。（新光三越提供）
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微熱山丘百貨概念店「SunnyHills ToGo」以奉茶吸引消費者駐足，9月15日進駐新光三越台中中港店。（新光三越提供）

今年秋冬就要瘋格子（MAD about PLAIDS）！百貨龍頭新光三越引領潮流，時尚總監郭思婷根據各大時裝周趨勢發現2017秋冬格紋元素當道，並邀「時尚攝影教父」林炳存掌鏡《新光三越秋上市》平面視覺及時尚影音；即日起還在全台分店引進超過百個全新櫃點，強勢迎接秋冬。

格紋萬年不敗，資深時尚觀察家不理姬關解析6大潮流「格紋」，涵蓋法式優雅的方格紋、英式龐克的蘇格蘭紋、黑白配色居多的千鳥格、從蘇格蘭紋演進較為休閒率性的馬德拉斯格紋、常見於男裝的窗格紋、經典的菱格紋，遍及各大品牌秋冬服飾、配件，都可依個人喜好搭出自我風格。

此外，秋季全台超過百個全新櫃點，近3成是全台首櫃或獨家，從美妝、流行到美食皆具話題，其中光是台北信義新天地就囊括超過25個新櫃！

美妝新兵是周年慶採購重點，信義A11本月初引進好萊塢超夯的beautyblender快閃店，以底妝神器「美妝蛋」聞名，9月起陸續快閃至台北南西店、台中中港店；9月8日信義A9全台獨家AVEDA概念店，專為男士提供美髮、身體保養產品及專業Salon美髮服務；網友強推的美國彩妝NYX Professional Makeup連開3店，包括9月12日信義A11、9月15日南西店、9月20日中港店。

獨家配飾中，名人加持的全台首櫃最吸睛。瑞莎與老公Mike引進的NUNUNU童裝，9月9日在信義新天地A8從快閃店扶正；蔡依林愛戴的義大利手工配飾VITA FEDE，9月1日落腳台北南西店；艾瑪華森喜歡的丹麥品牌TROLLBEADS是全球首創百變式輕奢珠寶，9月9日信義A8、9月15日南西店都新開張。

而，信義A11有兩大強調機能時尚的全台首店，9月1日是美國百年品牌CHAMPION的支線CPFU（Champion Physical Fitness Uniform）、9月8日是瑞士高端戶外品牌MAMMUT長毛象的支線MAMMUT URBAN；9月2日還有以網購竄紅的南韓女裝CHUU全台首店。

美食新櫃中，「台灣牛排教父」鄧友癸的沙拉專賣店Whats Green，9月15日前進信義A4；百年茶飲1828王老吉涼水鋪首度來台，9月22日在信義A11開手搖飲料店，推出台灣特調、季節限量飲品；微熱山丘百貨概念店「SunnyHills ToGo」本月在信義A9開全台首店，9月15日進駐中港店。

(中時)

關鍵字：信義品牌時尚秋冬
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