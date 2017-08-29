新光三越瘋格子 秋季百大趨勢品牌入主
今年秋冬就要瘋格子（MAD about PLAIDS）！百貨龍頭新光三越引領潮流，時尚總監郭思婷根據各大時裝周趨勢發現2017秋冬格紋元素當道，並邀「時尚攝影教父」林炳存掌鏡《新光三越秋上市》平面視覺及時尚影音；即日起還在全台分店引進超過百個全新櫃點，強勢迎接秋冬。
格紋萬年不敗，資深時尚觀察家不理姬關解析6大潮流「格紋」，涵蓋法式優雅的方格紋、英式龐克的蘇格蘭紋、黑白配色居多的千鳥格、從蘇格蘭紋演進較為休閒率性的馬德拉斯格紋、常見於男裝的窗格紋、經典的菱格紋，遍及各大品牌秋冬服飾、配件，都可依個人喜好搭出自我風格。
此外，秋季全台超過百個全新櫃點，近3成是全台首櫃或獨家，從美妝、流行到美食皆具話題，其中光是台北信義新天地就囊括超過25個新櫃！
美妝新兵是周年慶採購重點，信義A11本月初引進好萊塢超夯的beautyblender快閃店，以底妝神器「美妝蛋」聞名，9月起陸續快閃至台北南西店、台中中港店；9月8日信義A9全台獨家AVEDA概念店，專為男士提供美髮、身體保養產品及專業Salon美髮服務；網友強推的美國彩妝NYX Professional Makeup連開3店，包括9月12日信義A11、9月15日南西店、9月20日中港店。
獨家配飾中，名人加持的全台首櫃最吸睛。瑞莎與老公Mike引進的NUNUNU童裝，9月9日在信義新天地A8從快閃店扶正；蔡依林愛戴的義大利手工配飾VITA FEDE，9月1日落腳台北南西店；艾瑪華森喜歡的丹麥品牌TROLLBEADS是全球首創百變式輕奢珠寶，9月9日信義A8、9月15日南西店都新開張。
而，信義A11有兩大強調機能時尚的全台首店，9月1日是美國百年品牌CHAMPION的支線CPFU（Champion Physical Fitness Uniform）、9月8日是瑞士高端戶外品牌MAMMUT長毛象的支線MAMMUT URBAN；9月2日還有以網購竄紅的南韓女裝CHUU全台首店。
美食新櫃中，「台灣牛排教父」鄧友癸的沙拉專賣店Whats Green，9月15日前進信義A4；百年茶飲1828王老吉涼水鋪首度來台，9月22日在信義A11開手搖飲料店，推出台灣特調、季節限量飲品；微熱山丘百貨概念店「SunnyHills ToGo」本月在信義A9開全台首店，9月15日進駐中港店。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範