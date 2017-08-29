北韓射彈飛越日本 俄專家：暗示攻關島非「虛張聲勢」

圖為東京民眾正在觀看北韓導彈試射掠過日本領土北部的新聞。(美聯社）

外界以為，北韓若對關島發射導彈，可能會飛過日本南部，孰料平壤的導彈試射今（29日）早竟掠過日本領土北部！日本專家認為，此舉顯示北韓對導彈技術甚具信心，自信不會落入日本國土。南韓學者解析，北韓旨在測試導彈重返大氣層技術，展示具備打擊美國關島的能力。俄羅斯國會議員則指出，這意味北韓揚言攻擊關島的說法並非「虛張聲勢」。

路透報導，北韓此次試射的飛彈可能為「火星12型」中程彈道飛彈，最大射程達5000公里，且是金正恩上台以來，北韓飛彈首次飛越日本，對東北亞安全造成嚴重威脅。日本安倍政府對此暴行向北韓嚴正抗議。

日本拓殖大學教授武貞秀士受訪時指出，北韓向日本領空發射導彈，顯示其對導彈技術甚有信心，自信不會落入日本國土。不過，他認為北韓此次發射的不是「火星12型」，而是分為3節的「火星13型」洲際彈道導彈。

南韓智庫峨山政策研究院的車斗鉉稱，當外界以為北韓的挑釁行動開始冷卻下來時，平壤則向外展示自己不是懦夫，再射導彈向美國示威。他說：「相比之下，一味威嚇的美國沒有明確計畫應對北韓。」有專家估計，北韓此次試射「火星12型」中遠程彈道導彈，旨在測試導彈重返大氣層技術，展示具備打擊美國關島的能力。

俄羅斯國會上議院國際事務委員會主席柯薩切夫表示：「平壤此舉等於昭告天下，先前威脅揚言發射4枚彈道飛彈，攻擊美國在西太平洋的軍事樞紐關島，並非虛張聲勢。」

柯薩切夫還說，聯合國日前通過對北韓加大制裁，限制北韓礦產和勞工輸出，大幅削減其全年經濟收入3分之1的作法「完全失敗」，因為目前情勢已演變為「北韓和美國的雙邊對峙僵局」。

(中時電子報)