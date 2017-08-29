環保署長李應元承諾處理口湖底渣，否則辭職負責

李應元（左）承諾1個月內重新處理底渣，否則辭職以示負責。（張朝欣攝）

口湖鄉民眾針對垃圾底渣問題，29日在口湖鄉垃圾轉運站舉白布條，向環保署長李應元陳情，要求運離並追究轉運站地目不符、設備疏失等責任，李應元承諾1個月內完成底渣重新處理，否則辭職以示負責。

口湖鄉垃圾轉運站目前堆置2200公噸垃圾焚化後的底渣，但民眾質疑轉運站地目不符、沒有使用防水布等防護設施，以及底渣中有大型石塊與鐵塊、轉運站周邊被傾倒一般垃圾，要求相關單位將底渣運離。

今天近百名民眾到口湖鄉垃圾轉運站，手舉「地方怠惰無能、中央放任失能」等白布條，向環保署長李應元陳情，縣環保局長林長造、水林鄉長林哲凌、縣議員蔡孟真、黃文祥、立委劉建國服務處副主任周俊棋等人到場關切。

蔡孟真表示，口湖鄉垃圾轉運站的地目有問題，並不合法。今年3月縣府將底渣運來，被民眾發現底渣內有大型鐵塊與石塊，且沒有防水布與排水系統防止有害物質滲入地下，轉運站周邊也被棄置大量一般垃圾，嚴重汙染環境。

李應元說，底渣內有大型鐵塊與石塊，表示沒有好好進行磁吸與篩分，承諾1個月內會改善，否則將辭職以示負責，對於相關人員缺乏部分，也會追究責任。

另外，轉運站是特殊目的用地，縣府有權設置轉運站，絕對合法。底渣經過環保署檢驗，保證沒有毒害，至於轉運站周邊設備不足，口湖鄉公所上個月提出整頓計畫，已獲環保署初步同意第1期經費4000多萬元。

李應元指出，轉運站周邊發現大量一般垃圾，整頓計畫完成後，將設置監視系統並派員巡視，一旦發現有人隨意丟棄垃圾，絕對嚴加法辦。

(中時)