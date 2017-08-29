高雄》情侶被撞噴飛15公尺 行車紀錄器拍下驚悚一瞬
七夕情人節前夕，太陽正大的中午時分，27歲謝姓男子騎機車載26歲林姓女友從台南南下高雄上課時，途經三民區建國二路路段，與由羅男駕駛於路邊停車格開出的自小客車碰撞，因力道不小，導致情侶彈飛15公尺外路面倒地受傷，林女當場痛得爬不起來，雙雙送醫，謝男無大礙，林女則肋骨骨裂需休養2個月，讓謝男心疼不已。
三民一分局交通分隊員警陳君豪前天中午12點55分許接獲通報後立刻到場處理，發現謝男所騎的機車橫倒在對向車道上，地上長長的刮地痕跡則延伸至慢車道停車格前。
警方調查，這起事故起因在於羅姓男子（41歲）駕駛自小客車由建國二路慢車道上停車格慢慢要開出來時，左前車身不慎與行駛在慢車道上的謝男機車右側車身發生碰撞，因兩邊均在行駛中，撞擊力道不小，才會彈飛15公尺之遠。
警方調查，羅男從停車位開出時，疑未禮讓及注意後方來車而肇事；羅男表示，他有打方向燈，質疑對方車速過快；但騎士謝男表示，汽車突然轉出才害他反應不及撞上；肇事原因尚待警方調查。
三民交通分隊長黃偉賓表示，依據道路交通安全規則89條第1項7款行車前應注意的事項規定，車輛起駛前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應讓行進中的車輛或行人優先通行，違規可依「道路交通管理處罰條例」罰600元以上1800元以下。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。