高雄》情侶被撞噴飛15公尺 行車紀錄器拍下驚悚一瞬

謝姓男子載林姓女友被撞，兩人彈飛起來。（呂素麗翻攝）

謝姓男子載林姓女友被撞，兩人彈飛起來。（呂素麗翻攝）

謝姓男子載林姓女友被撞，兩人彈飛起來，被行車紀錄器全都錄。（呂素麗翻攝）

謝姓男子載林姓女友被撞，兩人彈飛到15公尺遠的路面上。（呂素麗翻攝）

七夕情人節前夕，太陽正大的中午時分，27歲謝姓男子騎機車載26歲林姓女友從台南南下高雄上課時，途經三民區建國二路路段，與由羅男駕駛於路邊停車格開出的自小客車碰撞，因力道不小，導致情侶彈飛15公尺外路面倒地受傷，林女當場痛得爬不起來，雙雙送醫，謝男無大礙，林女則肋骨骨裂需休養2個月，讓謝男心疼不已。

三民一分局交通分隊員警陳君豪前天中午12點55分許接獲通報後立刻到場處理，發現謝男所騎的機車橫倒在對向車道上，地上長長的刮地痕跡則延伸至慢車道停車格前。

警方調查，這起事故起因在於羅姓男子（41歲）駕駛自小客車由建國二路慢車道上停車格慢慢要開出來時，左前車身不慎與行駛在慢車道上的謝男機車右側車身發生碰撞，因兩邊均在行駛中，撞擊力道不小，才會彈飛15公尺之遠。

警方調查，羅男從停車位開出時，疑未禮讓及注意後方來車而肇事；羅男表示，他有打方向燈，質疑對方車速過快；但騎士謝男表示，汽車突然轉出才害他反應不及撞上；肇事原因尚待警方調查。

三民交通分隊長黃偉賓表示，依據道路交通安全規則89條第1項7款行車前應注意的事項規定，車輛起駛前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應讓行進中的車輛或行人優先通行，違規可依「道路交通管理處罰條例」罰600元以上1800元以下。

(中時)