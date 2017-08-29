全球罰最重！肯亞製造或使用塑膠袋最長要關4年
東非國家肯亞29日開始實施全球最嚴苛的塑膠袋禁令，不論製造、販賣或使用塑膠袋皆可能觸法，最高可判4年徒刑或罰款4萬美元（約台幣120萬元）。
肯亞這項法案已經過逾10年的討論，第三次才正式通過實行。肯亞環境部長瓦坤古表示，塑膠袋可能需要1000年才能分解，這是現階段最大的難題，如同「環境夢魘」。
在肯亞負責處理海洋垃圾的聯合國環境專家埃哈卜爾也稱：「若情況（塑膠袋污染）繼續，到2050年，海洋裡的塑膠袋數量將比魚還多」。他指出，塑膠袋也會經魚類或其他動物污染人類的食物鏈，比如牛隻常誤吞滿地的塑膠袋垃圾。
瓦坤古強調，新法執行初期，只會針對製造商或供應商進行取締。肯亞的製造商協會反對該項政策，指肯亞是東非最大的塑膠袋出口國，新法會導致176個製造商倒閉，6萬人失業，帶來嚴重的連鎖效應。部分大型超市也開始向顧客提供布袋，以取代塑膠袋。
(中時)
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