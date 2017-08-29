清洗水塔工人昏迷有多處曬傷 送醫不治

台中市發生1名洗水塔工人曬傷死亡意外，台中市消防局今天下午接獲報案，前往東區東福路救援，發現49歲陳姓工人躺在鐵皮屋頂水塔旁，身體有多處曬傷脫皮，已無生命徵象，經急救後送醫不治。

台中市消防局29日下午1時36分接獲報案，指稱東區東福路有傷患急需救助，消防局動員5車19人前往搶救，到場時發現1名年約49歲的洗水塔工人，昏倒在鐵皮屋頂水塔旁，救援人員進行生命徵象評估，發現工人已經無生命徵象，並在他身體多處發現曬傷脫皮。

經進行CPR心肺復甦術急救，救護人員以長背板固定傷患，搬運到雲梯車上，送至地面交由救護人員急救處理，送往醫院救治，經醫院搶救無效，真正死因仍待調查釐清。

(中時)