私募基金Leonard Green花24億英鎊買專利管理公司CPA Global

金融時報引述消息報導，美國私募基金Leonard Green Partners稍早同意從英國同業Cinven手中買下專利管理公司CPA Global，交易金額包含債務在內約24億英鎊（約31億美元），相當於CPA Global去年度稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）的15.5倍。

(工商)