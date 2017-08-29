《最好的選擇》被酸《太陽》味 高山峰：宋仲基拍的叫韓版報告班長

《最好的選擇》主要演員陳禕倫、袁艾菲。（蘇蔓攝）

《最好的選擇》主要演員陳禕倫、袁艾菲。（蘇蔓攝）

《最好的選擇》主要演員陳禕倫、袁艾菲。（蘇蔓攝）

《最好的選擇》首映，特戰隊擔任開場表演。（蘇蔓攝）

《最好的選擇》主要演員陳禕倫、袁艾菲、安唯綾、高山峰。（緯來）

《最好的選擇》主要演員安唯綾、高山峰。（緯來）

國軍形象連續劇《最好的選擇》從籌拍階段就被拿來與韓劇《太陽的後裔》相比，29日舉行盛大首映會，女主角袁艾菲認為該劇與《太陽》很不一樣，「我們有我們的特色，相信大家會喜歡」，男主角陳禕倫也說，兩劇性質與軍人背景設定上有些不一樣，「我們在做我們自己的事」。高山峰則說，不能因為先後順序就這樣形容，「如果這樣，宋仲基他們拍的應該叫韓版《報告班長》」才對吧」！

《最好的選擇》9月2日起每周六、日晚上9點，將於緯來戲劇台及中華電信MOD靖天戲劇台首播，之後也會在中視、TVBS、東森等平台播出。首映會播放20分鐘片花，部分台下觀眾竊竊私語，覺得「像是進階版莒光園地」，此外高山峰、安唯綾角色設定及男女主角要約會卻因臨時接到勤務而受阻等故事走向，也有不少《太陽》的影子。不過袁艾菲說，看完片花很感動，覺得拍攝時的辛苦都不是辛苦了。

第一次挑大樑的陳禕倫，首當其衝被拿來與宋仲基相比，他坦言拍戲過程中壓力大到「如天花板那麼高」，高山峰爆料，他第一集第一場戲就要赤裸上身展現八塊肌，拍攝當天天氣熱，大家狂喝水，但陳禕倫卻為了展現最佳肌肉線條，堅持不喝水，他還說：「我們沒做特效，都要來真的，所以我要自己脫水！把身上水份全脫掉！」

高山峰說，有健身執照的陳禕倫自我要求高，平常6點拍戲，他點就起床跑操場，也因與他同寢室，陳禕倫還開「菜單」給他要他照著操練。兩人同住、相濡以沫兩個半月，陳禕倫教高山峰健身訓練體能，高山峰則傳授他拍戲技巧，以及劇中撩妹的招數。

陳禕倫坦言自己個性害羞，平常跟女生告白會口吃，最多只能講出「妳很特別」、「妳很不一樣」，偏偏劇中必須「油嘴滑舌」狂把袁艾菲，他只好到處請教朋友、發想把妹招數，甚至要高山峰假扮袁艾菲與他對戲。袁艾菲說，陳禕倫劇中有一幕是把她拉向自己，然後公主抱，「根本是力與美的結合，如果真的有人這樣對我，我應該會中招被撩倒」！

《最好的選擇》拍攝過程風波不斷，袁艾菲曾被爆在私人臉書抱怨劇組不專業、房門鎖不了，她後來解釋劇組早已火速解決，是有心人惡意曲解、挑撥離間。此外，也曾傳出吃素的陳禕倫沒飯吃，以及劇組早餐太陽春等負面新聞。而原擔任總導演的梁修身也屢被工作人員在「靠北影視」爆料修理，還酸他是「太上皇」，讓他氣到提告，除了澄清自己只是義務幫忙、沒有支領任何酬勞，最後甚至退出劇組，也婉拒出席首映會，不在該劇掛名任何頭銜。

(中時)