國際地科奧賽我獲2金2銀 與日並列第2

由左而右盧柏元、陳映樵、吳宗勳、黃申昌(教育部提供)

我國參加2017年第11屆國際地球科學奧林匹亞競賽，29日自法國尼斯傳回捷報，本次總計有29個國家派出學生，5個國家派出觀察員，共計34國參與，我國學生在108名參賽學生中，共獲得2金2銀，國際排名與日本並列第2名，獲得金牌的建中二年級學生黃申昌更榮獲地球科學專題銀獎，表現卓越。

我國代表隊由國立台灣師範大學科學教育中心張俊彥主任等10多位教授組成輔導團隊負責培訓，國內選拔過程分為初賽、複賽、選拔訓練營及決賽4階段，今年全國初賽總計有478名學生參加，經過複賽、選拔營及決賽等過程，選出4名學生代表我國參賽。本次代表團分別由國立台灣師範大學通識教育中心葉孟宛教授及國立中央大學大氣科學系林沛練教授擔任團長及副團長，並由張俊彥、台師大地科系劉德慶教授、陳卉瑄教授、傅學海教授及台灣大學海洋研究所黃千芬教授隨隊觀察，代表團20日出發前往法國參賽，競賽活動於當地時間29日上午10時（台灣時間下午4時）舉行閉幕暨頒獎典禮。

本屆競賽不但挑戰理論測驗（Written Test），隔日還有實作考試（Practical Test），後者除考驗專業知識外，連同操作儀器及實驗過程也包含在評分項目之中。實作考試分為多個階段，部分階段的考場選定在戶外，學生需實地考察探勘，應用所學理論知識，才能得以順利作答。

在計分的兩項目考試之外，國際地球科學奧林匹亞還安排國際團隊野外考察（ITFI, International Team Field Investigation）及地球科學專題討論（ESP, Earth Science Project），每個小組成員皆來自不同國家，學生必須在有限時間內溝通、分工、實地考察、討論、製作簡報及手繪海報，且所有成員於簡報期間皆必須開口發表，並且在討論抽選得到的議題後，團隊共同繪製專題海報，這些環節活動的設計，對於學生未來求學生涯相當有助益，是國際地球科學奧林匹亞的特色。

(旺報)