韓青瓦台：9千份朴槿惠敏感黑材料曝光
韓國總統府指出，近期在青瓦台電腦系統內發現9308份內部文件，大量涉及「文化界黑名單」等「干政門」敏感內容，對朴槿惠極為不利。
《人民日報》海外網引述韓國媒體消息指出，韓國總統府在第二秘書室線上系統中發現9308份內部文件，其中包含292份國務會議文件和221份由樸槿惠主持的首席秘書會議文件等。這批文件創建於2013年至2015年1月，與當時在第二秘書室任職國政宣傳秘書的朴槿惠心腹安豐根的工作時間一致。
據韓國JTBC電視台引述青瓦台的說法表示，文件包含大量「文化界黑名單」等與「干政門」相關敏感內容，內容顯示朴槿惠執政時認為韓國文化藝人存在「左傾」問題，需要採取措施應對，對此朴槿惠和秘書室長多次召開會議討論。但文件的具體作者和詳細內容，青瓦台方面並未公佈。
另外據韓國KBS電視台引述朴槿惠律師的話表示，由於文件包含「文化界黑名單」等「干政門」相關內容，將會對朴槿惠案件的審判產生不可避免的影響。
報導指出，今年7月14日，青瓦台也曾發現300餘份朴槿惠執政時期的文件，包括考慮為三星集團經營權繼承提供支持的內容，消息一出引發輿論高度關注。不到4天，1361份朴槿惠執政時的文件又被挖出，內容涉及三星接班、文藝黑名單、韓日慰安婦問題、「世越號」等，韓國輿論認為這些文件不可避免地會對朴槿惠受賄案有重要影響。
(中時電子報)
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