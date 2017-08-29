泰國正妹假觀光真賣淫　樹林警扮尋春客驚見男兒身

21歲泰國籍女子假借觀光名義來台從事性交易，樹林警分局假借尋芳客，機警逮人。（吳堂靖翻攝）

21歲泰國籍女子在網路論壇PO上火辣爆乳照賣淫，還詳列各項服務價碼，樹林警分局同仁假扮尋芳客，昨（28）日晚間前往北市萬華區逮人，然而比對護照卻發現眼前身材火辣的女子，竟是不折不扣的男兒身，全案依移民法、兒童及少年性剝削防治條例偵辦。

泰籍女子以假名「寧寧」名義在網路論壇上，張貼多張裸露照和性交易訊息，大膽行徑引起警方注意，樹林警假借尋芳客，與女子相約萬華區見面，女子一見警方嚇得驚慌失措，還拿手機反拍，坦承假借觀光名義來台賣淫，沒想到第一次就栽在警方手裡，當場被帶回偵辦。

(中時)