世大運》戴資穎輕鬆打 女單金牌落袋

球后戴資穎奪世大運羽球女單金牌。(鄭任南攝)

放棄世錦賽來打臺北世大運，「羽球」世界球后戴資穎沒有讓地主粉絲失望，29日在女單金牌戰對陣南韓李張美，小戴以21比9、21比13摧枯拉朽之勢拿下勝利，替羽球隊拿下本屆世大運的第3金，也是中華代表團的第24金。

戴資穎開心展示世大運金牌。(鄭任南攝)

小戴這面金牌落袋，讓中華隊在獎牌榜上只落後第3名的俄羅斯1金，如果稍後「羽球王子」王子維、許雅晴／吳玓蓉能分別拿下男單、女雙金牌，中華隊就能超越俄羅斯，在本屆世大運獎牌榜以第3名作收。

李張美目前世界排名23，是前年台北公開賽冠軍，但碰上小戴完全是不同檔次，連兩局小戴都迅速拉開領先，最後以直落2拿下金牌，包括2012年亞青賽與今年4月底的亞錦賽，小戴生涯對決李張美繳出3戰全勝的完美成績。

(中時電子報)