柯P茹素一個月奏效？世大運行情翻紅

世大運即將在30日閉幕，回顧這10多天，不僅中華隊場內表現奪牌連連，帶動門票賣出超過8成5，讓原本不被看好的世大運，意外好評不斷，似乎也促成柯文哲民調有望再攀升，難道是柯文哲吃素一個月真的有用嗎？柯文哲29日表示，要繼續小心努力到最後一刻。

世大運比賽期間正逢颱風季，但剛好沒有大雨打亂賽事，門票行情更從慘淡經營變水漲船高，閉幕式隔天還有總統府加碼舉辦的「台灣真英雄大遊行」，卻選在非假日，接近下班時間，就怕最後英雄變狗熊，柯文哲也特地為基層員警打氣，。

柯P茹素一個月奏效？世大運行情翻紅

世大運閉幕最後關頭，柯P嘴巴閉緊緊，世大運評價由黑翻紅，靠得是各個小螺絲釘與中華隊的選手們，才間接促成柯P的民調走大運。

(中天)