8旬金門翁滯居廈門 「特案」返回故鄉定居
原籍金門歐厝村，目前住在廈門的81歲老翁歐陽自由，在各界奔波協助下，終獲「特案」核准入境居留，可望返回金門故鄉定居，一償20多年來的心願。他在今（29）日由家人陪同赴國民黨金門縣黨部，感謝大家的幫忙。
縣黨部主委林芳旋表示，1936年出生的歐陽老先生是土生土長的金門人，1950年間他欲隨父親前往新加坡打拼，但未獲批准入境，只得滯留香港讀書，後又輾轉落腳廈門，在修車廠工作，直到退休後在家。
1992年，歐陽老先生就向中華民國救災總會申請回籍，但努力20多年未果，因年事已高，對故鄉更加思念，去年7月經媒體披露後，引起鄉親的關注。在金沙鎮老鎮長黃清壈鍥而不捨奔波努力，以及縣籍立委楊鎮浯居中協調有關單位後，最終獲「特案」核准入境居留。
歐陽自由今天在家人及親友的陪伴下，返金辦理居留證，也前往國民黨金門縣黨部和立法委員楊鎮浯服務處，表達內心的感謝。他表示，目前會往返金、廈兩地居住生活，待居留期滿，2年後就可入籍。
林芳旋也開心表示，老人家能一償多年宿願，回金門家鄉安享晚年，真的是「美事」一樁，也讓曾經一起幫忙的人感到欣慰，在給老人家深深祝福的同時，也期盼未來有更多人關心這位老鄉親。
(中時)
關鍵字：金門
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