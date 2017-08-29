陳禕倫自動脫水 《最好的選擇》秀肌肉
國軍形象劇《最好的選擇》開拍之初就被拿來與韓劇《太陽的後裔》相比，高山峰笑說若以先後順續來講，《太陽》該稱作韓版的《報告班長》。男主陳禕倫免不了被拿來與宋仲基比較，讓他壓力頗大。
為了第一場打赤膊的戲，擁有健身教練執照的陳禕倫每天早上4點起床晨跑鍛鍊，還拖高山峰下水，高山峰爆料：「拍攝時天氣熱，大家拼命喝水，自我要求高的陳禕倫卻為了展現出最佳的肌肉線條，希望自動脫水，所以堅持不喝，經紀人只好用沾水的棉花棒猛擦他嘴唇。」2人拍完這部戲耗盡體力，傷痕累累，陳禕倫在訓練期間韌帶受傷，已於9月安排開刀。
劇中，飾演玉山特勤隊的陳禕倫，因為在國軍聯合婚禮上邂逅袁艾菲，對她一見鍾情展開追求攻勢，但卻又因為軍人身分常讓他戀愛與任務相牴觸，為了追求袁艾菲他想了很多撩妹招數，包括在門口放示愛盆栽，其中最讓袁艾菲動心的就是公主抱，袁艾菲說這招有高，真的有撥動她的心。陳禕倫說，他即興想了好幾招，但有時候還被袁艾菲笑說是『老派』，雖然劇中角色是很活潑主動，但陳禕倫澄清說他自己的個性跟角色一點也不像，如果遇到喜歡的人反而會不敢示愛！
(時報周刊)
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