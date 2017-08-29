嗆主持人不專業 陳冠希自曝和女友嘿咻「全都是HipHop」
今年成為新手老爸的陳冠希雖變成曬女狂魔，但先前他仍忍不住在網上開炮嗆余文樂的品牌，引發兩方戰火，個性依舊直率的他，最近受邀上網路直播《鬥魚直播》暢談最近人氣節目《中國有嘻哈》，豈料過程中陳冠希發現女主持人不專業，先是擺了臭臉，隨後又嗆對方沒資格採訪他，最後又表示自己的生活中處處充滿著HipHop，「不只是我怎麼穿衣服、我怎麼跟我女朋友做愛，全部！都是HipHop」。
陳冠希近日與歐陽靖等人上網路直播談最拿手的嘻哈文化，沒想到開場不久因女主持人不小心將常聽的饒舌天王「Snoop Dogg」作品，說成「Snoopy Dog」，使陳冠希火力全開，狠批主持人完全沒做功課，還諷刺說：「我覺得我們三個自己聊就好了，至少我們知道我們在聊什麼」。
女主持人對此感到委屈，解釋自己只是聽眾，也認為每個人都有聽HipHop的權利，陳冠希則說，自己並非針對這位主持人，只是這樣的專訪讓人感受不到專業，對主持人說教應要做足功課再來，並比喻說若今天主題是要談芭蕾，換他當主持人，「這會是一件很好笑的事情」。
見雙方火尷尬指數飆升，歐陽靖便跳出緩頰，最後主持人下結語時，陳冠希突然跳出補充說：「其實喜歡HipHop是很好的事情，只是不要假裝你們知道HipHop是什麼，你要學好、做好，HipHop是一個生活（態度），是一個文化，剛剛說了，不只我怎麼穿衣服、我怎麼跟我女朋友做愛，全部！都是HipHop」，並表示自己並不是最厲害的HipHop歌手，但確實的活在HipHop文化中幾十年了，「你們如果想知道HipHop是什麼，可以來問我」。
(中時電子報)
關鍵字：陳冠希
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