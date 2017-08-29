文在寅：新古里核電站存廢 尊重協商民調結果
韓聯社報導，南韓總統文在寅29日下午在世宗政府大樓聽取產業通商資源部、環境部、國土海洋部聯合工作彙報。彙報會上，文在寅表示，他會尊重「公論化委員會」對新古里5、6號機組存廢的處理意見。
由於文在寅推動脫核電政策，南韓政府日前決定暫停蔚山新古里核電站5、6號機組的建設工程，由非能源、核電站的中立人士組成「公論化委員會」收集輿論，再交由市民陪審團來做最終決定。
文在寅表示，雖然競選時曾經承諾停建核電站，但考慮到施工進度等問題，願意再次傾聽國民的意見，通過協商式民意調查凝聚社會共識，樹立重大爭議問題共識決策的典範。
文在寅表示，儘管脫核電政策有爭議，但應該看到在能源轉型方面，南韓已經大大落後於其他經合組織（OECD）國家，而且脫核電不是關閉正在使用的核電機組，而是不再新建核電機組，且不再延長運轉老舊核電機組。
文在寅表示，南韓之前在制定和執行能源政策時，並沒有將國民生命安全放在優先位置，忽視環境保護，現在是時候大幅調整國家能源政策，打造安全南韓，跟隨世界趨勢，減發核電和煤電，增加清潔能源比例。
文在寅表示，在水資源管理方面，國土部應和環境部一起合作，應當從需求方角度實現水資源的統籌配置，國民在目睹了「四大江項目」後遺症後，在這方面形成共鳴。他強調，兩個部門推進業務的大前提是確保向國民穩定供應乾淨清潔的水。
文在寅建議產業部、國土部、環境部三個部門合作打造「智慧城市」。他表示，智慧城市是城市與第四次工業革命的結合，由智慧家居、智慧公路、智慧工廠、物聯網、公共財產網路、綠色能源等要素組成，有望成為挖掘增長潛力的核心平臺。
文在寅還提議國土部在適當面積的空地上從零開始試點建設「智慧城市」，為全國智慧城市建設樹立標桿。文在寅指出，南韓資訊通信技術（ICT）發達，完全有條件在其任內雄心勃勃地建設智慧城市，引領第四次工業革命。
(中時)
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