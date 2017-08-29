泰陸軍總司令：穎拉潛逃前丟棄所有手機

泰國前總理穎拉目前行蹤成謎。泰國陸軍總司令差林猜（Chalermchai Sitthisad）29日表示，穎拉潛逃前丟棄所有手機，並轉換所有座駕，令軍方人員難以追蹤。

差林猜說，他相信穎拉並非在泰國境內飛往外地，不過，他認為穎拉的兄長塔克辛有可能在泰國附近，安排私人飛機接走妹妹。他證實，軍方情報部門先前一直有對穎拉實施電子及人員監控。

(中時)