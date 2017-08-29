同安國小迎新好創意 考驗小一生「摺被能力」
將簡單的事變得不簡單！同安國小趁暑假最後一日舉行迎新儀式，7名小一新生與家長大手拉小手一同走進校園，迎接學校特別準備的闖關遊戲，當中「摺棉被」一關家長們看得笑到合不攏嘴，校長蔡信東盼以寓教於樂，從小紮根培養學童責任心。
今天一早，同安國小準備考正音、過龍門、機器人、摺被子及我是運動好寶寶等5關迎接7名小一新生，當中摺被子一關是歷年首創新關卡，起初家長相當疑惑，還告知學校自己的小朋友早就會摺棉被，不需要老師再費心教導，但蔡信東提出了新想法，成功說服各位家長。
蔡信東表示，會摺被子跟會去摺被子是兩件不同的事，而摺被子雖然不是什麼大事，但卻可以看出一個人的品性，若每天起床都有摺棉被的好習慣，便可得知此人做事重視小細節且有責任心，會讓自己的全新一天在整齊的狀況下進行，而不是髒亂無章的。
他說，學生每天在學校午休時，都是鋪棉被在地板上休息，之前有發生學生不懂得摺棉被的小插曲，因而體會到最基礎教育的重要，因此今年特地將摺棉被設為新生闖關關卡，並自掏腰包送每位新生1條新涼被，藉機盼教育能真正落實在生活上。
「他們拿起棉被的這一端，向前走幾步與另一端重疊，看似簡單，但小朋友做起來就是格外的感動。」他強調，摺棉被的動作很好教、也很容易學，但要持之以恆卻談何容易，這不僅是生活技能，更是做人處事的基礎。
(中時)
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