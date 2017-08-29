韓瑜嘆「累到人好腫」 憔悴照惹心疼
藝人韓瑜近來忙著拍攝電視劇《一家人》，一連好幾個月不眠不休地趕戲，不禁讓她感嘆累了，今（29日）她就在臉書曬照為證，的確有幾分倦意，讓粉絲十分心疼。
照片中，韓瑜背光自拍，依舊散發十足仙氣，但神情看來憔悴不少，她也發文寫下「好想放長假，累到人好腫」，還自嘲沒有打光不能看、沒有修圖不美麗，有感而發說「沒有健康一切是空談」，希望能好好運動好好飲食讓身體健康。
粉絲見狀便擔心韓瑜的健康，留言要她好好休息，同時也說看不出她腫了，喊話不用修圖打光一樣美麗，紛紛替女神加油打氣。
(中時電子報)
關鍵字：韓瑜
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