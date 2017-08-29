世大運武術》女子散打60公斤決賽 林怡汝「銀」了

中時
中國時報記者／
武術再添獎牌 林怡汝銀了
中華台北林怡汝（左，藍衣）對上中國選手蔣先婷。（莊旻靜攝）
武術再添獎牌 林怡汝銀了
中華台北林怡汝（藍衣）對上中國選手蔣先婷，儘管積極進攻，但未能如願取分。（莊旻靜攝）
武術再添獎牌 林怡汝銀了
中華台北林怡汝（藍衣）對上中國選手蔣先婷，儘管積極進攻，但未能如願取分。（莊旻靜攝）
武術再添獎牌 林怡汝銀了
中國選手蔣先婷（紅衣）在女子散打60公斤決賽，拿下金牌。（莊旻靜攝）
武術再添獎牌 林怡汝銀了
散打決賽在新竹縣體育館舉辦，現場觀眾十分熱情，大聲為中華台北的林怡汝加油。（莊旻靜攝）

2017台北世大運來到尾聲，武術項目晚間在新竹縣體育館舉辦最後散打比賽，中華台北林怡汝打入女子散打60公斤決賽，對上中國選手蔣先婷，在場上竭盡所能，儘管不敵對手，但仍為台灣再帶來1面銀牌，武術項目總共拿下1金3銀2銅。

儘管林怡汝在場上積極攻擊，也多次使蔣先婷倒地，不過蔣先婷擅長進攻，不易取分，蔣先婷順利連勝2局，拿下金牌。

現場觀戰民眾十分熱情，在賽前還先練習加油口號，給予林怡汝全力支持，全場觀眾都是最佳啦啦隊，現場氣氛超high。

(中時)

關鍵字：世大運武術女子散打林怡汝
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