世大運》開刀復健等到金牌 李佳馨哭了

王齊麟（左）、李佳馨拿下混雙金牌。（鄭任南攝）

當中華隊在臺北世大運羽球混雙金牌戰拿下賽末點，女將李佳馨立刻淚崩，不是因為這場逆轉勝的過程辛苦，而是想到去年冒著可能趕不上世大運的風險，毅然開刀治療髖關節傷勢，最後如願拿下金牌，李佳馨紅著眼眶說：「真的準備很久了！」

李佳馨在去年3月開刀，她回憶起當時的掙扎，爸爸也跟她說，一開刀至少缺陣半年，世大運國手按照世界排名選拔，有可能會缺席這項台灣辦過最高層級的國際運動會。

「最後我決定要開刀，我告訴爸爸，我有信心維持世界排名，拿到世大運資格，」結果李佳馨在去年9月復出比賽，後來不但入選代表隊，還與王齊麟攜手，替中華隊拿下本屆羽球個人賽首面金牌，證明她做出了正確的決定。

「過程當中有想過要放棄，但是想到世大運這個目標，就覺得還好，」李佳馨說，她特別感謝父母親，以及這段時間身邊每個給她建議、鼓勵過她的人，還有長庚的醫療團隊。

「每個人對我說的話都很重要，在拿到金牌的那一刻，很多話都突然跑了出來。」李佳馨說：「也許是哪次打不好的時候，學姐、教練跟我講的某些話、某些建議，我當天都會在睡前回想，給自己鼓勵。」

王齊麟上屆光州世大運空手而歸，這回總算留下金牌。他賽後開心的說：「鬆了一口氣，總算完成一項任務。本來打頭陣想替大家暖場，結果卻差點冷掉。」他說馬來西亞對手的變化多、擅長軟球處理，讓兩人很不適應。幸好後來及時調整，他也用更多喊聲及肢體動作帶動氣氛，打出氣勢才逆轉奪金。

(中時電子報)