俄羅斯學者稱中美可能爆發鋼鐵大戰

美國鋼鐵業對大陸進口鋼鐵的不滿聲浪愈來愈大，並要求總統川普盡速下令限制大陸鋼鐵進口。俄羅斯科學院美國加拿大研究所副所長維克多‧蘇彼楊甚至直言，不排除中美之間將爆發「鋼鐵大戰」。不過，大陸學者卻認為，雙方爆發鋼鐵大戰的機率少於50%。

(旺報)