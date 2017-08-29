枋寮藝術村養牛？ 文化處：漫遊打卡新亮點
有牛！枋寮F3藝文特區的大草坪上近期有3隻馬賽克水牛徜徉其中，與自然景觀融合為一，成為一幅美麗的風景，遊客走到巷弄還發現有一群神韻不同的小蝸牛，令人忍不住佇足停留，頓時成為閒逛漫遊藝術村的打卡新亮點。
三隻馬賽克牛的設計創作者戴威利表示，在早年的農業時代，枋寮北勢溪沿岸常見水牛成群吃草，當時水牛與稻田是許多人日常生活賴以生存的命脈，而白鷺鷥與水牛同在沿岸覓食，是舊日美好的景色，如今已不復多見，因此與枋寮高中、枋寮國小與僑德國小師生合作下，運用泥塑水牛與拼貼馬賽克磁磚，共同創作「枋寮牛三部曲」。
小蝸牛設計創作者黃瀅權則表示，作品會以蝸牛為主角，是為詮釋「放慢腳步．遇見美麗」的樂活精神，從培土、塑型、風乾、入窯、柴燒等過程，都是來自社區學校的工作坊成員所共同製作，並將這些蝸牛散佈錯落於步道草坪中，形成「蝸牛巷」，也是藝術村的一處新亮點。
文化處吳錦發處長表示，牛隻除了代表往昔農業生活的記憶，在枋寮歷史上還有一條「牛道」，那就是超過五百年歷史、作為南台灣東西岸貿易的浸水營古道，在東部放養的牛隻，水草充足、身強力健，原住民族與商販從東部趕牛走浸水營古道，到西岸販售與貿易。
文化處博物美術科長許朝欽指出，該成果屬於2017枋寮藝術節-F3遊藝趣中的「藝術浸潤．再造特區」藝術設置計畫，歡迎大家一起來玩。
(中時)
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