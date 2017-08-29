高鐵旁「一本翻開的書」！ 中市溪西圖書館明年開館

溪西圖書館具有節能減碳綠建築特色。（盧金足攝）

位在高鐵旁的溪西圖書館，以「一本翻開的書」作為設計理念。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，西屯區的溪西圖書館以綠建築標章品質施作，並已提報國家公共工程金質獎。（盧金足攝）

台中市府編列9000萬元，在筏子溪以西、協仁公園旁新建「溪西分館」，該分館擁有綠色閱讀環境、全齡閱讀服務及綠建築特色，已獲得銅級綠建築候選證書，目前工程進度超過9成，預計明年中開館啟用，嘉惠當地居民。

市長林佳龍表示，一座城市擁有的圖書館可以展現其文化氣質，這是比任何硬體建設更長久的投資，期盼市民都能享受更優質的圖書閱讀環境。

林佳龍今天視察溪西圖書館新建工程，並聽取市府文化局副局長施純福簡報工程進度；包括市議員陳淑華、黃馨慧、張廖乃綸、地方里長等人均出席，立委張廖萬堅、市議員楊正中也派代表到場關心。

林佳龍表示，「圖書館是知識的糧倉、是過去與未來的連結」，台中是一座文化城，也表現在對圖書閱讀的重視，他上任後除持續推動閱讀，也陸續興建新圖書館舍，去年已完成北區分館、今年大肚瑞井分館也開館啟用，明年將啟用溪西分館及台中市李科永紀念分館，未來更有台中綠美圖等陸續完工啟用。

位於西屯區的溪西圖書館以綠建築標章品質施作，並已提報國家公共工程金質獎，市府在實際功能或美學上都將圖書館當成「另一個家」來營造，希望提供社區一座高質感的藝文中心，在空間規劃上讓使用者覺得舒適，甚至在圖書館3樓留有百坪互動空間。

林佳龍說，溪西圖書館緊鄰高鐵動線旁，市府以「一本翻開的書」作為設計理念，相信到了夜晚，透過光影變化將能形成新的文化地標，所有行經台中的高鐵乘客都能看到這一座美麗的圖書館，展現出台中人的書香氣息；未來市府將一併規劃館舍周邊的綠美化、停車空間、iBike場站設置，讓大家喜歡來圖書館。

市議員陳淑華、黃馨慧、張廖乃綸對於即將落成的溪西分館均給予肯定，並期許該館可以在各項設施完善的狀態下儘早完工，回應當地居民的期盼；陳議員也建議市府，未來溪西圖書館落成後，功成身退的協和里小型圖書館可另規劃作地方公民會館，滿足當地需求。

西屯區溪西地區人口密集，機關、學校林立，鄰近永安里及協和里雖設有小型圖書室，但空間狹窄、藏書量不足，無法滿足當地民眾需求。

為提供市民更多優質閱讀環境，市府投入9000萬元規劃興建地上3層的「溪西分館」，目前工程進度超過9成，裝修及家具設備工程也發包施作，預計明年中開館啟用，可提供205席閱覽座位及8萬本圖書藏量，發揮教育、資訊及藝文功能。

溪西分館位於筏子溪以西、協仁公園旁，外觀就像一本展開的書，採用木頭色系貼磚及斜屋頂設計，呈現閱讀書籍的視覺意象；館內透過玻璃帷幕引進柔和光線及戶外公園綠景，提供民眾親近自然的舒適閱讀環境。

此外，溪西圖書館也具有節能減碳綠建築特色，周圍綠化種植喬木，選用原生種及誘鳥、誘蝶樹種，提供附近生物棲息空間，提升生物多樣性，館舍屋頂採綠化設計、大面開窗採用反射玻璃，可有效隔絕外部熱源，降低室內空調耗能。

此外，並設置兼具滯洪功能的雨水回收儲留設施，節省自來水用水量，戶外人行步道及廣場鋪面採用透水、保水磚，降低地表逕流，達到低衝擊開發，去年獲得銅級綠建築候選證書，完工後即可取得正式綠建築標章。

在軟體設施方面，溪西圖書館為達成全齡閱讀服務，規劃樂齡閱讀區、兒童開架圖書區、兒童說故事區、一般開架閱覽區、視聽資料區、青少年閱讀區、電腦使用區、多功能教室

。未來營運後將採用圖書智慧化自動設備，配合手機APP及市立圖書館通借通還系統，增加民眾借還書的便利性。

(中時)