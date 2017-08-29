狠母與男友虐親生女嬰剪棄屍 二審改判17年6月

虎毒不食子！而蘇姓女子在5年前卻與許姓同居男友虐待不到1歲親身女，許男還因看見女嬰口含手指，強將她的拳頭塞入口中導致窒息，兩人見女嬰尚存生息卻不送醫，任她抽搐死亡，再以熱水燙屍、以利剪剪屍，內臟丟馬桶沖走、屍塊丟垃圾車，暴行慘絕人寰。台中高分院依遺棄致死及毀壞屍體罪，各判兩人徒刑17年6月及17年8月，全案可再上訴。

台中社會局在101年7月接獲民眾通報蘇姓女子疑虐待女嬰，社工多次訪視後，蘇女已搬家。蘇女在103年與酒客懷孕生下1名女嬰，女兒1歲多時，她向社會局求助無力撫養，社工追問當年女嬰下落，蘇女才泣訴女嬰早已死亡，她與許男剪屍棄屍，慘案因而曝光，檢警展開偵辦，但因事隔多年，女嬰遺體已難尋。

蘇女指稱，許男在101年間看見女兒將手指含在嘴裡，竟強勢將她整個拳頭都塞進嘴巴，沒多久，女兒發生抽搐，因擔心許男吸毒曝光才不敢送醫，沒想到，女兒竟死亡。兩人將棉被裹屍藏在床頭櫃，數日後屍體發臭，兩人燒開水淋燙屍體，再以利剪分屍，將內臟丟進馬桶沖走，屍塊則分裝在大垃圾袋內，丟到垃圾車。

檢警提訊當時因另案入監服刑的許男調查，蘇女及許男兩人僅承認分屍棄屍，互推卸責否認殺嬰，且通過測謊。蘇女深表後悔流淚坦承，她3年來都睡不好覺，常夢見分屍時的場景。

台中地院以至今未發現女嬰屍體，無法認定女嬰真正死因，無具體證據認定兩人有殺人犯意，未以殺人罪判刑，依遺棄致死、損壞屍體罪判蘇女及許男各20年有期徒刑；台中高分院則以兩人涉及遺棄致死罪，判刑20年的刑度竟然比殺人案還高，有過度量刑之嫌，因此改判蘇女應執行17年6月，許男17年8月。

(中時)