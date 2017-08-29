藍委「曾泰葆」絕食 抗議蘇嘉全糟蹋民主
國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆今組成「曾泰葆」，今日7時於立法院群賢樓外開始為期50小時的絕食抗議。賴士葆批評民進黨處理前瞻的方式妨害在野黨的提案權，把台灣帶向獨裁國家「希特勒化」，「shame on Taiwans democracy」，賴士葆說要透過絕食告訴全世界，台灣民主已不再驕傲。
賴士葆質疑，民進黨只表決前瞻預算的款、項，其餘提案直接跳過不處理，連念都不念，創立法院惡例，違反議事規則，竟然還說這種方式只適用這次前瞻預算，以後總預算不能這樣處理，「表決規則還可以變來變去，可以隨時改變又變回來，這還是民主國家嗎？」
費鴻泰也痛批，民進黨還可以用表決決定今天不能再提散會動議，任何事情都可以用多數暴力解決，如果放任這個獨裁立法院，「有天他就可以做決議，你不能講話，不能出門，不能結婚，通通可以用決議規範。」
費鴻泰表示，如果放縱這事情發生，蔡英文就是第二個希特勒，蔡政府就是第二個軍國主義政府，會把我們帶向戰爭，帶向毀滅。
曾銘宗表示，民進黨的做法已經違法違憲，我們如果再依照傳統方式表決，無法表達我們的不滿，無法充分顯示蘇嘉全違法亂紀，無法無天，只好以近乎自殘的方式凸顯，呼籲全民一起監督民進黨。
賴士葆表示，歡迎大家來找他們聊天，來談談民進黨如何違法亂紀，「也可以來看看，我們絕對不會偷吃。」
(中時)
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