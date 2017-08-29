蔡英文31日過生日 綠營拚前瞻祝壽？

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蔡英文31日過生日 民進黨拚前瞻祝壽
法院第三次臨時會29日繼續審查前瞻預算案，國民黨立委不滿立法院長蘇嘉全及副院長蔡其昌主持會議只處理民進黨團所提刪減案，不處理在野立委依法連署的提案，群起在議場舉牌抗議。（張鎧乙攝）

立法院臨時會近日處理「前瞻基礎建設計畫」第一期特別預算案。由於藍綠協商破局，院會從昨（28）日夜挑燈夜戰逐案表決，直到今（29）日淩晨5時，後因計時器突然故障宣佈休息。藍綠的值夜立委全累垮，直接攤在椅子上補眠，直至今早上午9時繼續開會。另外，昨天下午缺席的前立法院長、國民黨不分區立委王金平，今天上午則準時出席配合作戰。

根據維基百科記載，蔡英文生日是8月31日，民進黨立院黨團有可能想在31日完成前瞻計劃第一期預算案三讀，因此從昨天開始快馬加鞭處理預算案趕進度。

王金平從昨天下午4時30分離開位子後，沒有再返回議場，晚間也沒出席國民黨團大會。深夜藍委排班值夜，也沒輪到王金平。直到今早9時，王才準時出席參與藍營作戰。

另外，根據中廣新聞報導，為了幫中華隊選手喝采，體育署 31日下午 4 點舉辦「台灣英雄大遊行」，外界不免聯想，這是否有幫蔡「祝壽」之嫌？體育署長林德福則表示，遊行活動一開始的確是由總統府提出，不過很快就有共識，體育署事前並不知道當天是總統生日。

(中時電子報)

關鍵字：蔡英文前瞻計畫
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