蔡英文31日過生日 綠營拚前瞻祝壽？
立法院臨時會近日處理「前瞻基礎建設計畫」第一期特別預算案。由於藍綠協商破局，院會從昨（28）日夜挑燈夜戰逐案表決，直到今（29）日淩晨5時，後因計時器突然故障宣佈休息。藍綠的值夜立委全累垮，直接攤在椅子上補眠，直至今早上午9時繼續開會。另外，昨天下午缺席的前立法院長、國民黨不分區立委王金平，今天上午則準時出席配合作戰。
根據維基百科記載，蔡英文生日是8月31日，民進黨立院黨團有可能想在31日完成前瞻計劃第一期預算案三讀，因此從昨天開始快馬加鞭處理預算案趕進度。
王金平從昨天下午4時30分離開位子後，沒有再返回議場，晚間也沒出席國民黨團大會。深夜藍委排班值夜，也沒輪到王金平。直到今早9時，王才準時出席參與藍營作戰。
另外，根據中廣新聞報導，為了幫中華隊選手喝采，體育署 31日下午 4 點舉辦「台灣英雄大遊行」，外界不免聯想，這是否有幫蔡「祝壽」之嫌？體育署長林德福則表示，遊行活動一開始的確是由總統府提出，不過很快就有共識，體育署事前並不知道當天是總統生日。
(中時電子報)
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